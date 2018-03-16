Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.



Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.



Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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