AA'da yer alan habere göre Kumuşoğlu yaptığı açıklamada, takımda maddi sıkıntıların olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Dramatik bir durumumuz yok. Takım olarak şansızlığımız çoktu. Sezonun başından itibaren bir türlü ritmimizi bulamadık." dedi.

Sezon boyunca sakatlıklar ve hastalıklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Kumuşoğlu, "Hakikaten bu kadar sakatlıkları daha önce görmedim. Yaşanan bu sorunlara rağmen ligi dördüncü sırada bitirdik. Geçen sezon ikinci olmuştuk. Takımımızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ligimiz çok güçlü. Darüşşafaka, Anadolu Efes, Fenerbahçe, TOFAŞ, Banvit gibi takımlar var. Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri. Böyle bir ligde ilk dörde girmek başarısızlık değil. Gönül daha iyisini isterdi." diye konuştu.

Maddi açıdan bir sıkıntılarının bulunmadığını kaydeden Kumuşoğlu, "Beşiktaş büyük bir kulüp, kimsenin en ufak kaybı olmaz. En iyi yerli kadro zaten bizde var. Yerli kadromuzu kimse tartışamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"UFUK HOCAYLA ZATEN KONTRATIMIZ VAR"

Kumuşoğlu, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ile devam edeceklerini dile getirdi.

Sarıca'nın iyi bir Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Kumuşoğlu, "Ufuk hocayla zaten kontratımız var. Sevdiğimiz bir hocamız. Kendisiyle ilgili en ufak bir şey yok. Yeni sezon planlamasını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda daha iyi bir kadro oluşturmak için gerekli takviyeleri yapacaklarını belirten Kumuşoğlu, "Önümüzdeki sezon taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kadrodaki yabancıların çoğunu değiştireceğiz. Bu sezon verim alamadık. Sanki bir doyum oldu." diyerek sözlerini tamamladı.