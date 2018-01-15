Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



DHA'nın haberine göre kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefli'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerefli'nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.







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