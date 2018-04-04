Beşiktaş’ın peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan’ın sarı kart görerek cezalı duruma düştüğü Göztepe maçı öncesi bir kötü haber de Gökhan Gönül’den geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Deneyimli sağ bek, dizindeki sakatlık sebebiyle tedavi gördüğü için dünkü idmanda yer almadı. Gökhan’ın Göztepe karşısında oynamasının zor olduğu öğrenilirken, başkan Fikret Orman’ın da izlediği antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.