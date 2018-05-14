Beşiktaş’ta dün Mustafa Pektemek’in attığı golün ardından ortaya çıkan istatistik dikkat çekti... Siyah-Beyazlı forma ile hem ligde hem de Avrupa’da harika işler yapan Cenk Tosun’un devre arasında Everton’a transfer olması ile birlikte ilk kez yerli bir oyuncu Beşiktaş’ta gol attı. 44. dakikada sakatlanan Tolgay Arslan’ın yerine oyuna alınan Mustafa Pektemek, ikinci yarıda ağları sarsarak Siyah-Beyazlı forma ile Cenk’in ayrılmasından sonra ilk kez gol atan isim oldu.

BİN 106 GÜN SONRA ATTI

Bu golün Mustafa Pektemek açısından da önemi büyüktü. Pektemek, tam 1106 günün ardından Siyah-Beyazlı forma ile ligde ağları sarstı. Beşiktaş’ta oynarken son golünü Mayıs 2015’te Trabzonspor’a karşı atan Mustafa Pektemek, Süper Lig’deki son golünü ise Başakşehir formasıyla tam bir yıl önce bugün Gençlerbirliği’ne kaydetmişti. Öte yandan Pektemek’in bu sezon kupada 4 golü bulunuyor.