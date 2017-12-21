Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddia edilen cep telefonu tamircisi C.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheli C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemine hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. C.K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

DHA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Beşiktaş'ta 27 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu:

E.M., Mayıs ayında cep telefonu tamiri işi yapan C.K.'nın iş yerine gitti ve cep telefonun ekranına koruyucu film taktırdı. E.M. Temmuz ayında koruyucu filmin zarar görmesi üzerine tekrar aynı iş yerine giderek C.K.'dan yeni bir koruyucu film takmasını istedi. Bu sırada C.K., E.M.'den cep telefonun şifresini girerek telefonunu açmasını istedi. Tuş kilidini açan E.M. telefonunu C.K.'ya verdi. C.K. seyyar tezgahın arkasına giderek yaklaşık 5-10 dakika gelmedi ardından da koruyucu film taktığını söyleyerek, telefonunu E.M.'ye verdi. Bu tarihten 20 gün sonra C.K. '0...' hattından E.M.'ye ulaştı ve arkadaş olmak istediğini belirtti. E.M. de 23 yaşında oğlu olduğunu kendisinden uzak durmasını söyledi. Ancak C.K., E.M.'nin cep telefonunu ve iş yeri telefonunu aramaya devam etti. C.K. elinde fotoğraflar olduğunu eğer kendisi ile sevgili olmazsa bunları ailesine, arkadaşlarına ve sosyal medyaya yayacağını söyleyerek E.M.'yi tehdit etmeye başladı. E.M. bir süre durumu ailesine anlatmadı. Bu süre içinde E.M. iki kez hat değiştirdi; ancak C.K. iletişim bilgilerini tespit ederek E.M.'ye yine ulaştı. C.K. farklı numaralardan ve farklı zamanlarda 'Beni aramazsan evinin önüne geleceğim, telefonu açmazsan eşini ararım, benimle sevgili olmazsan ben de bulunan uygunsuz resimlerini bütün arkadaşlarına yayarım' şeklinde tehditlerde bulunup sinkaflı sözlerle hakaret etti. E.M. de durumu ailesine anlattı. C.K. bu kez de sahte Facebook hesabı açarak Messenger üzerinden E.M.'nin eşine ve çocuklarına E.M.'nin müstehcen görüntü ve videolarını gönderdi. E.M. de avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli C.K. ifadesinde, E.M. ile 19 Mayıs 2017 tarihinde tanıştıkları, İnstagram'dan arkadaş olduklarını, müşteki E.M.'nin başka bir şahısla ilişki yaşadığını öğrendiğini ve bu kişinin kendisine fotoğraf ve videolar gönderdiğini, müştekiyi tehdit etmediğini; fakat ailesine gönderdiğini, kendisini tehdit altında olduğu için bu şekilde davrandığını öne sürdü. İfadesinin ardından C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK İDDİANAMESİNDE ATILI SUÇLARIN İŞLENDİĞİNİN ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli C.K.'nın görüntüleri E.M.'nin ailesine gönderdiğine dair ikrarı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında şüphelinin yaptığı iş dolayısıyla müştekinin cep telefonuna rızası hilafına ve hukuka aykırı bir şekilde girerek buradaki fotoğrafları ve videoları elde ettiğini belirtildi. Söz konusu fotoğraf ve görüntüleri müşteki E.M.'nin kendisi ile sevgili olması hususunda müşteki E.M.'ye baskı ve tehdit unsuru olarak elinde tuttuğu belirtilen iddianamede, müştekinin talepleri kabul etmemesi üzerine özel hayatına ilişkin müstehcen görüntülerin birden fazla kişinin cep telefonuna gönderdiği iddia edildi.

Şüphelinin atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, tutuklu şüpheli C.K.'nın "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.