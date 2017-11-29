Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor karşısında forma giyen oyuncuların antrenmanı, salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.