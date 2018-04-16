Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 19 Nisan Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana topla çeşitli oyunlar oynayarak başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra üç gruba ayrılarak dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra üç grup halinde dört ayrı minyatür kalenin olduğu alanda maç yaptı.

İdman, yarı sahada üç takımın değişerek oynadığı çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love katılmazken, iki oyuncu da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

GÜNEŞ'TEN LARİN'E ÖZEL İLGİ



Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanın sona ermesinin ardından Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile yakından ilgilendi.

Tecrübeli teknik adam, Larin'e şut çalıştırırken zaman zaman oyuncusundan farklı vuruşlar yapmasını istedi.