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Bu satışlardan 30 milyon Euro gibi bir gelir elde etmek isteyen Beşiktaş’ta bonservisinin Benfica’dan alınıp Çinli bir kulübe satılacak olan Talisca’dan 19 milyon Euro, aynı zamanda İngilizler’in radarında olan Oğuzhan Özyakup’tan da iyi bir gelir beklendiği öğrenildi.