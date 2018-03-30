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FORVETE DEMBA BA

Beşiktaş ara transferde göstereceği performans konusunda endişe duyduğu Demba Ba’yı transfer etmemiş ve oyuncu Göztepe ile anlaşmıştı. Ancak Demba’nın İzmir ekibinde attığı goller ve yaptığı işler, Siyah-Beyazlı camiada pişmanlığa neden oldu.