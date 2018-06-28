Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in 4.’lükle biten sezonun izlerini silip yeni bir sayfa açması hem futbolcuları hem de yönetimi olumlu yönde etkiledi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; kaçan şampiyonluğa karşın pozitif bir görüntü sergileyen tecrübeli teknik adam takımı ile yaptığı toplantıda kampa ve lige sorunsuz bir şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Güneş, “Geçen sezonu hiç tahmin etmediğimiz bir yerde noktaladık. Bu, böyle olmamalıydı, hepimizin hataları oldu ama artık bu geride kaldı. Ben bu sezona umutla bakıyorum. İyi ve sorunsuz bir kamp dönemi geçirirsek bu sezona da yansır. Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa’da ses getirmek. Ben size güveniyorum ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayırlı olsun” dediği öğrenildi.

TOSİC’İN PARASI HALA GELMEDİ!

Öte yandan maddi açıdan sıkıntı yaşayan ve Şenol Güneş’in “Transferden önce mevcut oyuncuların alacaklarını ödensin” raporundan sonra harekete geçen yönetim, Dusko Tosic’ten gelecek olan parayı dört gözle bekliyor. Bedavaya alınan Sırp stoperi, 4.5 milyon Euro’ya Çin’e satan Siyah-Beyazlı kurmaylar, yapılan anlaşma gereği 15 Haziran’da yatması gereken paranın hala ödenmemesini sıkıntısını yaşarken, bu paranın gelmesi ile birlikte oyunculara ödeme yapılacak.

BABEL'İN ANKETİNİN SONUCU 'EVET'

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yakın arkadaşı Georginio Wijnaldum’u ikna edip etmeme kararını taraftara bıraktı. Kendisine ait sosyal medya hesabından Wijnaldum ile fotoğrafını atan Babel, “Sizce Wijnaldum’u Beşiktaş’a gelmeye ikna etmeli miyim?” sorusunu yöneltti. Yıldız oyuncunun takipçileri, bu sorunun cevabına yüzde 88 ile ‘Evet’ dedi. 2016 yazında Newcastle’dan Liverpool’a 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçen sezon toplamda 50 resmi maçta oynadı.

OĞUZHAN'DAN VİDEOLU TEPKİ!

Kartal’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, tatilde çalışmadığı yönünde yapılan iddialara sosyal medyadan yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Arkadaşı ile birlikte koşarken çekilen bir videoyu paylaşan Ozzie, “Yaptığın her şey göstermek zorunda değilsin” diyerek “Çalışmıyor” eleştirilerine bu şekilde karşılık verdi.