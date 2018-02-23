Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından, yarı sahada 3 takımlı turnuva maçları yaptığı ifade edildi.

Turnuvada kazanan takım sevinç fotoğrafı çektirirken, diğer oyuncular da onlara eşlik etti.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.