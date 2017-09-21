Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye gol atan yok

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın futbolcuları, derbi maçta ilki yaşamak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan ve daha önce Fenerbahçe derbisine çıkan futbolcular, sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda bulunan ve daha önce Fenerbahçe derbisinde görev yapan Adriano Correia, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Anderson Talisca, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek ve Cenk Tosun, gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Gary Medel, Pepe, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da Fenerbahçe'ye karşı forma giyerek ilk gol sevincini yaşamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynayamayan Caner Erkin ise teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde eski takımına karşı derbi mücadelesinde forma giyecek ve gol arayacak.

CANER, MANİSASPOR FORMASIYLA GOL ATTI

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosundan sadece Caner Erkin, kariyerinde daha önce başka takımın formasıyla Fenerbahçe'ye gol attı.

2005-2006 sezonunda Manisaspor forması giyen Caner, sarı-lacivertli ekibi 5-3 yendikleri karşılaşmada fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ın şimdiki kadrosunda yer alan oyunculardan Orkan Çınar, Tosic, Mustafa Pektemek ve Cenk Tosun, kariyerlerinde farklı takımların formalarıyla çıktıkları Fenerbahçe maçlarında gol atamadı.

SON 5 SEZONDA GOL ATANLAR GİTTİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile son 5 sezonda yaptığı maçta gol atan oyuncular, sonraki sezonlarda takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlı takım, son 5 sezonda sarı-lacivertli ekiple yaptığı 11 karşılaşmada 11 gol attı. Beşiktaş'ın bu gollerinin 9'u, Olcay Şahan (2), Hugo Almeida (2), Mario Gomez (2), Mamadou Niang, Ramon Motta ve Vincent Aboubakar'dan geldi. Derbi maçta gol sevinci yaşayan bu futbolcular, şu an takımda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın derbilerdeki 2 golünü de Fenerbahçeli oyuncular kendi kalesine attı. 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda oynanan son derbi mücadelesini Beşiktaş, 3-2 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin bu maçtaki bir golünü, Fenerbahçeli Dirk Kuyt kendi kalesine atma şanssızlığı yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi bu sefer Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup ederken, sarı-lacivertli oyuncu Simon Kjaer topu kendi kalesine gönderdi.

SON GOL ABOUBAKAR'DAN

Beşiktaş adına Fenerbahçe karşısında son golü geçen sezon Vincent Aboubakar kaydetti.

Siyah-beyazlı kulübün bir sezonluğuna kiralık olarak transfer ettiği Aboubakar, Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada takımının tek golüne imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN KADIKÖY'DE SON GOLÜ 2013-2014 SEZONUNDA

Siyah-beyazlı oyuncular, Kadıköy'de son golü 2013-2014 sezonunda atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş, söz konusu sezonun 13. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin bu maçtaki ilk golünü Olcay Şahan atarken, Almeida iki kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından Kadıköy'de 3 derbi maçta gole ulaşamadı.