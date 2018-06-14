Beşiktaş'ta forvet için son aday Bas Dost... Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesh eden Hollandalı golcü için girişimlere başladı. Yıllık 4 milyon euro ücret ve 4 milyon Euro da imza parası önerilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 49 maçta 34 gol ve 4 asist kaydetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER