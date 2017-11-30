Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas çalışmalarıyla sürdüğü ve ardından yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.