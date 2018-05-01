Vodafone ve Beşiktaş ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi “Geleceğin KaraKartalı”, tüm hızıyla devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Cüneyt Haydaroğlu'nun haberine göre proje için bugüne kadar ülke genelinde 4 bin video yüklenirken 4 milyondan fazla kez izlenen bu videolar için 10 bini aşkın oy kullanıldı. “Geleceğin KaraKartalı” tanıtım turunun üçüncü durağı ise Izmir oldu. 4 gün boyunca okul ve meydanlarda proje tanıtılarak, 8-13 yaş arasında çocuğu olan tüm Izmirliler’i projeye katılmaya davet edildi. Izmir’de düzenlenen basın toplantısına ise Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Beşiktaş Pazarlama ve Sponsorluklar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Fikret Demirer katıldı.

Beşiktaş olarak, genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Fikret Demirer, Vodafone’un desteğiyle izlemeleri bir üst boyuta taşıdıklarını söyledi. Demirer “8-13 yaş aralığındaki gençlerimiz bu özel projeyle eşit fırsatlara sahip oluyor. Ön elemeleri geçen çocuklarımızı ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Her bölgeden 5 çocuk seçeceğiz. Toplam 35 çocuğumuzu tesislerimizde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlar ile Vodafone Park’taki finale hazırlayacağız. Bu final sonucunda da en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.