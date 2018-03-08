Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman da izledi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre idman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda daha sonra pas çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ve dar alanda oyun üzerinde duruldu. Yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.