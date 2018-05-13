Bir hafta içerisinde hem Fenerbahçe maçına çıkmayıp Türkiye Kupası’ndan olan hem de daha sonra Galatasaray’a yenilip şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş’ta kritik gün geldi çattı...
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar’da bir süredir beklenen mali genel kurul bugün yapılacak. Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve saat 10.00’da başlayacak kongrenin oldukça hareketli geçmesi beklenirken, en önemli gündem maddesi ise TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve federasyonda görev yapan diğer Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri...
Kupadaki olaylı F.Bahçe maçı hakkında verdiği karar nedeniyle Siyah-Beyazlı camianın tepkisini çeken Demirören ve TFF’de yer alan diğer Beşiktaşlılar; Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Aklarım Aykaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı’nın kulüpten ihracı istenecek. Bir grup divan üyesi, söz konusu bu isimlerin üyeliklerinin düşürülmesi için dilekçe verip oylama yapılmasını talep edecek. Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri’nin bu konuyla ilgili nasıl bir reaksiyon göstereceği merak edilirken, ihracı isteyen kitlenin de ciddi bir çoğunluk olduğu öğrenildi. Olaylı Fenerbahçe maçına çıkmama kararını üyelere sorup alan başkan Orman ve yönetiminin ise Demirören’in ihracına sıcak bakmadıkları ifade edildi. Fikret Orman ve kurmayları, gelen tüm tepkilere rağmen böyle bir şey olmasını istemiyor.
ORMAN’A ‘MALİ’ MARKAJ!
Beşiktaş’a son yılları en parlak dönemini yaşatan, stadın bitmesini sağlayan, göreve geldiği günden itibaren bir çok dava dosyasını azaltan başkan Fikret Orman’ın, belki de ilk kez bu denli eleştirilmesi bekleniyor... Son iki sezondaki şampiyonluğa rağmen borçların artması camianın tepkisini çekerken, mali tablodan dolayı rahatsızlık duyan bazı üyelerin Orman ve ekibinin faaliyetlerini sorgulayacağı ifade edildi. Gerek ihraç konusu gerekse mali tablo sebebiyle bugünkü mali genel kurulun gerimli tartışmalara sahne olması bekleniyor.
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