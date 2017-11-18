Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisiyle oynayacağı maçın ilk çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetimde yapılan antrenmanda, Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

İdmanda, diğer oyuncuların ise ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.