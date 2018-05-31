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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, 4 saat süren toplantıda Orman ve Güneş teklif gelmesi halinde her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliği yaparken; Cyle Larin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.