Beşiktaşlı yöneticiler, başkan Fikret Orman’la yaptıkları görüşmede takıma kalan haftalardaki kritik maçlar için ekstra prim verilmesi önerisinde bulundu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Siyah-Beyazlı kurmaylar, Orman’a “Bu sezon da şampiyon olursak ekonomik olarak iyice rahatlarız. Kalan haftalarda takıma her türlü desteği verelim. Gerekirse önemli maçlara ekstra prim koyalım” dedikleri öğrenildi.

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