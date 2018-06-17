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"Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da beni sevmez. Beni tekrar alacağını ve isteyeceğini sanmıyorum. Şu an ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Beşiktaş’ı seviyorum. Bir gün Türkiye’ye dönersem sadece Beşiktaş’ta oynarım.” 32 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile birlikte Rusya’da Dünya Kupası’nda mücadele veriyor.