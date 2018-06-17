Transferde, Demba Ba'nın Çin'e geri dönmesiyle farklı bir rota çizmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz'ı bir kez daha listenin başına aldı.
Milliyet'te yer alan habere göre bu futbolcuyu bonservissiz bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin yönetimine takas formülü önerilecek.
Bonservis meselesi Burak Yılmaz tarafından halledilmesini isteyen Beşiktaş, bordo - mavili yönetimin bedava bırakmaya yanaşmaması nedeniyle bu kez bir ya da iki oyuncuyu takasta kullanmaya çalışacak.
Vagner Love, Lens, Mustafa, Veli, Boyko, Aras gibi isimleri satmayı ya da takasta kullanmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, belirlediği bu isimleri Trabzonspor'a önerecek.
Gerekirse Orkan ve Gökhan Töre gibi isimleri de, bordo - mavili yönetimin beğenisine sunacak olan Beşiktaş, bunlardan sadece birini takasta kullanmayı planladığı ortaya çıktı.
Burak Yılmaz'ın da, alacaklarının bir kısmından vazgeçeceği iddia edildi. Forvet transferini ucuz bir şekilde bitirmek isteyen yönetim, bu nedenle Burak Yılmaz ismi üzerinde ısrarla duracak.
QUARESMA PİYANGOSU!
Beşiktaş’a Çin’den ikinci piyango... 33 yaşındaki Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Uzakdoğu’ya yollayan Siyah-Beyazlılar’a, bir teklif de Quaresma için geldi.
Fanatik'in haberine göre Guangzhou kulübünün, Beşiktaş’a 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Portekizli yıldıza da yıllık 6 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi şimdilik bu teklifi beklemeye aldı. Çünkü Guangzhou dışında birkaç Çin ekibinin daha Q7 ile ilgilendiği, 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla fiyatını daha da arttırabileceği düşünülüyor.
Siyah-Beyazlı yönetim, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde buradan gelecek paranın tamamını transferde kullanacak. Quaresma sezonu 38 resmi maçta 5 gol 12 asistlik performansla tamamladı.
TALISCA'NIN YERİNE KHAZRI!
Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetim sağ bek, stoper, orta saha ve forvet için ince eleyip sık dokuyor.
Takvim'in haberine göre yönetim önceliği Talisca'nın boşluğunu dolduracak isme vermiş durumda. Yönetim listedeki isimler için futbolcu ve kulüplerle görüşürken Teknik Direktör Şenol Güneş 10 numara pozisyonu için yönetimden Wahbi Khazri'yi istedi.
RENNES'TE PERFORMANSI ARTTI
Bonservisi İngiltere'nin Sunderland takımında olan Tunuslu futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Rennes'te kiralık olarak geçirdi.
Rennes'te 29 resmi karşılaşmada forma giyen Wahbi Khazri 11 kez de fileleri havalandırırken gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.
SUNDERLAND'A KİRALAMA TEKLİFİ
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun takıma kazandırılması istedi.
Başkan Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in bu gelişmenin ardından Sunderland'ın kapısını çalarak kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
SAĞ BEK TERCİHİ MICHAEL LANG
Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta öne çıkan isim belli oldu. Lyon forması giyen Rafael transferini bir sonuca kavuşturamayan siyah beyazlılar, rotayı İsviçre'nin Basel takımında top koşturan Lang'a çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; başkan Orman'ın tavrının da Michael Lang'ın alınmasından yana olduğu öğrenildi. Eşi Türk olan 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 8'i Şampiyonlar Ligi, 34'ü İsviçre Ligi olmak üzere toplam 42 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol atıp, 7 asist yaptı.
Basel ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 1.85'lik İsviçreli sağ bek Lang'ın bonservis bedeli 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş bu rakamı daha aşağı çekerek anlaşmanın yollarını arıyor.
Siyah-beyazlıların yaptığı son teklifin 4 milyon euro olduğu belirtildi.
VE FERNANDES KONUŞTU: ORMAN BENİ İSTEMEZ!
Beşiktaş’ın transfer gündemindeki en çok konuşulan isimler arasında olan Manuel Fernandes, siyah-beyazlıların bugün kazandığı parayı veremeyeceğini düşünüyor ayrıca Başkan Fikret Orman’ın kendisini pek sevmediğini düşünüyor.
Siyah-beyazlı takımdan Lokomotiv Moskova’nın yolunu tutan Portekizli futbolcuyla Rusya’da iyi bir arkadaşlık kuran Erdal Çetinkaya’nın mekanı, Fernandes’in adeta ikinci adresi...
Milliyet'te yer alan habere göre haftada 2-3 gidip yemek yediği ve arkadaşlarıyla buluştuğu yerde futbolcu iyi arkadaşlıklar da kurmuş. Buradaki arkadaşları, Fernandes ile birkaç gün önce konuştuklarını ve Türkiye’den çıkan haberleri kendisine sorduklarını belirterek, futbolcunun şu cevabı verdiğini söyledi:
“Burada 4 milyon Euro kazanıyorum. Beşiktaş bana bu parayı vermez. Ayrıca burada çok mutluyum. Para için gitsem, Çin’den 6 milyonluk teklif aldım."
"Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da beni sevmez. Beni tekrar alacağını ve isteyeceğini sanmıyorum. Şu an ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Beşiktaş’ı seviyorum. Bir gün Türkiye’ye dönersem sadece Beşiktaş’ta oynarım.” 32 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile birlikte Rusya’da Dünya Kupası’nda mücadele veriyor.
HEDEF YENİDEN GIGNAC!
Transferde önceliği santrfor hattına veren ve bu bölge için birçok aday belirleyen Beşiktaş’ta Andre Pierre Gignac ismi ağırlık kazanmaya başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre önceliği eski yıldızı Mario Gomez’e veren ancak Alman golcünün Dünya Kupası nedeniyle görüşmeleri askıya alması sonrasında diğer isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, bonservisinin elinde olması nedeniyle Gignac ismi üzerinde durmaya başladı.
3 sezonluk Meksika macerasının sonuna gelen ve Tigres ile yollarını ayıran Fransız futbolcu için tüm şartları zorlayan yönetim, oyuncunun menaceriyle de görüşmelerini sıklaştırdı. Ancak Beşiktaş yönetiminin, her şeye rağmen Gomez’den gelecek yanıtı da bekleyeceği öğrenildi.
BENTEKE'YE RESMİ TEKLİF
Alternatif isimlerle de temaslarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen Christian Benteke için de Ada temsilcisine resmi teklifini iletti.
Belçikalı futbolcuyu bir yıllığına kiralamak isteyen Kartal, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelirken, artık Crystal Palace’ın vereceği cevabı beklemeye başladı.
BAS DOST'TA GERİ ADIM
Bir yandan da uzun zamandır ilgilendiği Kostas Mitroglou için Fransız temsilcisi Marsilya ile pazarlıklarına devam eden Siyah-Beyazlılar, Sporting ile sözleşmesini fesheden Bas Dost transferinden de yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti.
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