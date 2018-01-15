Beşiktaş'ta 6. kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek'in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal Akyürek, Kasımpaşa'da toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, Beşiktaş'ta dün 6. kattaki evin penceresinden sır bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün Hazal Akyürek için Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazal'ın ailesi, yakınları ve üniversite arkadaşları katıldı. Hazal Akyürek'in babası Sayit Akyürek cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Hazal'ın annesi Özlem Akyürek kızının tabutuna sarılıp "Annem, yavrum, güzel kızım, mis kokulum" diye gözyaşı döktü. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Hazal'ın kız kardeşi Zeynep ablasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Hazal'ın üniversiteden sınıf arkadaşları da tabut başında gözyaşlarına boğuldu.
KASIMPAŞA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Hazal için önce helallik alındı. Sonra da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından da Hazal Akyürek Kasımpaşa Kulaksız'daki Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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