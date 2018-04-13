Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı bugün saat 09:30 sularında büyük bir gürültü ile çöktü. DHA'nın haberine göre, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Duvarın çöktüğü sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

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