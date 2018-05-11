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"FİYATA BAKMAYALIM"

Kulüp bulunması için menajerlerin devreye sokulması kararı alan Beşiktaşlı kurmaylar, “Maliyet ve fayda açısından bakıldığında Negredo’nun bize katkısı ortada. Gelecek sezon da bizim beklentilerimizi karşılaşamayacağı da şimdiden kendini gösterdi. Takımda en çok kazanan oyuncuların başında geliyor."