Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.