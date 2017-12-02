Beşiktaş'ta kız arkadaşıyla tartışan şahıs otomobilini yakmaya çalıştı

İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda dün öğlen saatlerinde araç içerisinde kız arkadaşıyla tartışan şahıs araçtan inerek arabayı yumruklamaya başladı. Yoldan geçmekte olan diğer arabalara bağırdığı ve sinir krizi geçirdiği düşünülen şahıs, bir süre sonra atkısını benzin deposuna koyarak yakmak istedi.

GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

İHA'nın haberine göre, yaşananlar sırasında gencin kız arkadaşı arabada otururken durumu gören Güven Timleri olaya müdahale etti. Genç kızı arabadan çıkartan polis ekipleri otomobilini yakmak isteyen şahısın elindeki çakmağı alarak kendisine ve çevresine zarar vermesi engelledi. Olayın ardından Güven Timleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Olaylara şahit olan görgü tanığı simitçi ise, ''Araç orada durdu, sanırım bozuldu bilmiyoruz. Şahıs atkısını çıkartıp benzin deposuna koydu, çakmaya çalıştı ama yakamadı. Bu sırada gelip geçen araçlara çevreye bağırıyordu. Daha sonra memur arkadaşlar gelip olayı engelledi'' ifadelerini kullandı.