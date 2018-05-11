Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.



Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.



Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonu için belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:



1. kategori: 5 bin lira

2. kategori: 4 bin 500 lira

3. kategori: 3 bin 500 lira

4. kategori: 3 bin 200 lira

5. kategori: 3 bin lira

6. kategori: 2 bin 750 lira

7. kategori: Bin 450 lira

8. kategori: Bin 350 lira

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER