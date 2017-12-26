Beşiktaş'ta seyir halinde olan bir otomobile arkasından seyreden başka bir otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabildi. Çarpan aracın şoförünün yaralandığı kazada diğer aracın sürücüsü, "Doktorum" diyerek ailesini ambulans yerine taksiye bindirip eve gönderdi.
İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zeki Yüksel ailesiyle birlikte otomobiline binerek Ortaköy istikametine doğru yola çıktı. Caddede seyir halinde olan Yüksel'in aracına o esnada arkasından seyreden Ebubekir Yüzüak yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel, duvara çarparak durabildi. Kazada Yüksel ve ailesi şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, Yüzüak hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan araca arkadan başka bir otomobil çarpıyor. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak duvar çarparken diğer araçta yola savruluyor.
"DOKTORUM" DEDİ, AİLESİNİ TAKSİYLE YOLLADI
Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından kaza nedeniyle şoka giren Yüksel'in eşi ve annesi uzun süre araçtan çıkamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibi, kadınları araçtan çıkartmak istedi. Uzun süre onlarla konuşan sağlık ekipleri, polis ekiplerinin de devreye girmesi sonucu ikna etti. Ancak bu kez "ben de doktorum" diyerek araya giren sürücü Yüksel, ailesinin yaralı olmadığını belirterek ambulansa bindirilmesini istemedi. Bunun üzerine polis ekipleri ise Yüksel'e, sağlık ekiplerinin işleri olduğunu ve bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Sağlık ekipleri olay yerinde olmasına rağmen olay yerine ambulans isteyen Yüksel, nihayetinde ailesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartarak taksiye bindirdikten sonra eve gönderdi.
Öte yandan olay yeri belediye araçları tarafından temizlenirken, kaza yapan araçlarda çekiciyle kaldırıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.