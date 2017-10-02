Beşiktaş'ta köstebek aranıyor!

Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Talisca'nın kavga etmesi gündeme bomba gibi düştü. Sporx'in haberine göre; son günlerde zorlu maçlar oynayan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı bitimi yaşananlar, yönetimi harekete geçirdi.

Caner Erkin ile Talisca arasındaki kavganın basına sızmasının ardından bu olayın, Caner Erkin'in bir yakını tarafından basına sızdırıldığı öne sürüldü. Caner Erkin, hiçbir yakınının bu olayı kimseye anlatmadığını açıkladı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Caner Erkin ile Talisca arasında yaşananları kimin basına sızdırdığını öğrenmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, olayı dışarı sızdıran ismi bulduktan sonra gerekli işlemleri yapma kararı aldı.