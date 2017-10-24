Beşiktaş'ta Lens yine yokları oynadı

Beşiktaş formayı giymeye başladığından beri yokları oynayan Jeremain Lens, Başakşehir karşısında da hayalet gibi sahada gezindi. Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği Hollandalı yıldız ikinci yarıda yerini Oğuzhan Özyakup’a bıraktı.

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