Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, performansıyla bekleneni veremedi.

Kilolu haliyle dikkati çeken ve geçen sezonki hızından da uzak bir görüntü sergileyen Lens, özellikle takımının 2-1 geriye düştü pozisyon öncesi yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin 44. dakikada 10 kişi kalmasının ardından ani atakta topu rakip ceza alanına kadar taşıyan siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağa vurmakta ağır kalınca takımını önemli bir pozisyondan etti.

Lens, maçın ikinci yarısında yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı.

TOLGA ZENGİN BİLMECESİ

Beşiktaş'ta kupa maçlarında kaleyi Fabri’den teslim alan Tolga Zengin’in derbinin maç kadrosuna alınmaması kafaları karıştırdı... İlk 11’de Fabri’yi oynatan teknik Direktör şenol Güneş “Tolga Zengin'de bir sorun mu var?” şeklindeki soruya, “Bizde kimsede sorun olmaz” şeklinde yanıt verdi.

KUPA GOLCÜSÜ SAHNEDE

Bu sezon kupada attığı gollerle yıldızını parlatan Alvaro Negredo, Fenerbahçe’yi de pas geçmedi... Pazar günü ligde oynanan derbide oyuna sonradan girmesine karşın yaptığı iki asistle maça damga vurmayı başaran Matador, 14. dakikadaki şık golüyle Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

Kupadaki 7. golünü kaydeden ispanyol forvet, “Maça iyi başladık ama devamında hatalar yaptık. Sonlara doğru toparlandık ve beraberliği aldık” diye konuştu.