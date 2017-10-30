Beşiktaş'ta Monaco mesaisi

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun ile kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Monaco maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Antrenman öncesi saat 16.30'da siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.