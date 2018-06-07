Beşiktaş Barbaros Bulvarı’da tek teker üzerinde giden motosikletli gençler trafikte adeta terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler o anları bir de sosyal medyada yayınladı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul’un çeşitli noktalarında akan trafikte tek teker üstünde üstünde giden motosikletli gençler, cadde ve bulvarlarda terör estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda kaydedilen görüntülerde, motosiklet 5 genç akşam saatlerinde hızla akan trafikte tek teker üzerinde metrelerce gitti. Tek teker üstünde kalmayıp bir de ayağa kalkan gençlerden biri hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında metrelerce giden genç, en ufak hatasında faciaya neden olacağından habersiz akrobatik hareketler yaptı. Daha önce de çeşitli noktalarda birçok kez tek teker üstünde giden genç, kaydettiği o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

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