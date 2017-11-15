Beşiktaş'ta Pepe'nin son durumu belli oldu

Portekiz'in ABD ile yaptığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Pepe, maçın 10. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sakatlığı sebebiyle sadece 10 dakika sahada kalan Pepe'nin yerine Fenerbahçe forması giyen Luis Neto oyuna dahil oldu.

Ancak Portekizli futbolcu Pepe'nin sakatlığının ciddi olmadığı, Beşiktaş'la önemli maçlar oynayacağını belirterek tedbir amaçlı sahayı terk ettiği belirtildi. DHA'nın haberine göre; siyah-beyazlı kulübün sağlık görevlileriyle görüşen Pepe'nin cuma akşamı yapılacak Akhisar Belediye ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçlarında oynayabileceğini ilettiği öğrenildi.

TOSİC SAĞLAM DÖNÜYOR

Sırbistan Milli Takımı'nın Çin kampına katılan Tosic'in de dönüşe geçtiği bildirildi. Tosic de cuma akşamki maçı öne sürerek Çin'den erken ayrılmak istediği, Sırbistan Federasyonu yetkililerinin de buna izin verdiği açıklandı. Böylece Tosic uzun yolculuktan sonra dinlenme imkanı bulacak ve Akhisar Belediye maçında oynayabilecek.

GÖKHAN GÖNÜL DE OYNUYOR

Beşiktaş'ta sevindirici bir haber de Gökhan Gönül'den geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Gönül'ün de cuma akşamı formasını giyebileceği ifade edildi.