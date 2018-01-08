Beşiktaş'ta alkol kontrolü uygulamasında polisle tartışan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Helin Ecem A., adliyelik oldu. Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili adli tedbir kontrolüyle serbest bırakıldı. Bacağından, yüzünden yaralanan Civelek ile çatlayan kolu alçıya alınan Elif A. da polislerden şikayetçi oldu. Civelek, "Polis, yumruk atarak beni yere yatırdı. Arkadaşım panik ile oradan aracıyla ayrıldı. Bana yerdeyken kelepçe vurdular. Bana yumruk atan polisin elini ısırdım. İki polisten şikayetçiyim" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Helin Ecem A. dün gece Beşiktaş'ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı. İddiaya göre, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde polis önce, ehliyet ve ruhsatını vermeyen sürücü Helim Ecem'i araçtan zorla indirererek, yere yatırdı. Buna tepki veren Feyza Civelek de yere yatırılarak kelepçelendi. Bu sırada Helin Ecem karışıklığı fırsat bilerek aracıyla olay yerinden kaçtı. Civelek, bacağından ve yüzünden, arkadaşı Helin Ecem A. ise kolundan yaralandı. Helin Ecem A. daha sonra taksiyle Beşiktaş Polis Merkezi'ne teslim oldu. Gözaltına alınan iki arkadaş önce hastaneye götürüldü. Helin Ecem A.'nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek'in ise bacağında ezikler ve yüzünde ve vücüdunun değişik yerlerinde yaralar olduğu öğrenildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili, sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Civelek ve Ecem A. sorgularında kendilerine vurduklarını ileri sürdükleri polisler İsmail İ. ve Servet K.'dan şikayetçi oldu. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen ikili serbest kaldı.



"YUMRUK ATAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM"

Evine giderken polisin önüne atlayarak aracını durduğunu ileri süren Helin Ecem A. ifadesinde, "Aracımı sağa çektim. Saçımdan ve kolumdan tutarak araçtan indirip beni yere yatırdılar. Diğer polislerde Feyza'yı yere yatırdı. Beni polis aracına soktular. Arkadaşımı almaya çalışırlarken ben aracıma binerek olay yerinden uzaklaştım. Sonra bir taksiye binerek yeniden olay yerine geldim. Kimseyi göremeyince taksiyle polis merkezine gitttim. Polis memurları İsmail İ. ve Servet A.'dan şikayetçiyim" dedi.



Feyza Civelek ise, "Polis, yumruk atarak beni yere yatırdı. Arkadaşım panik ile oradan aracıyla ayrıldı. Bana yerdeyken kelepçe vurdular. Bana vuran polisin elini ısırdım. İki polisten şikayetçiyim" dedi.



GAZETECİLERDEN KAÇTILAR

Adliye çıkışındayüzünü gizlenmeye çalışan Civelek, basın mensuplarının görüntü almaması için adliye çevresinde köşe kapmaca oynadı. Civelek'in arkadaşı Elif, adliyeden çıkar çıkmaz taksiye binerken, defalarca korna çalmasına rağmen Civelek, meydana doğru kaçtı. Bir süre meydanda tur atan Civelek, tekrar adliye önüne geçerek taksiye bindi. Takside de bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Civelek, çabaları sonuçsuz kalınca taksiyi hareket ettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER