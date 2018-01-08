Beşiktaş'ta alkol kontrolü uygulamasında polisle tartışan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Helin Ecem A., adliyelik oldu. Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili adli tedbir kontrolüyle serbest bırakıldı. Bacağından, yüzünden yaralanan Civelek ile çatlayan kolu alçıya alınan Elif A. da polislerden şikayetçi oldu. Civelek, "Polis, yumruk atarak beni yere yatırdı. Arkadaşım panik ile oradan aracıyla ayrıldı. Bana yerdeyken kelepçe vurdular. Bana yumruk atan polisin elini ısırdım. İki polisten şikayetçiyim" dedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Helin Ecem A. dün gece Beşiktaş'ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı. İddiaya göre, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde polis önce, ehliyet ve ruhsatını vermeyen sürücü Helim Ecem'i araçtan zorla indirererek, yere yatırdı. Buna tepki veren Feyza Civelek de yere yatırılarak kelepçelendi. Bu sırada Helin Ecem karışıklığı fırsat bilerek aracıyla olay yerinden kaçtı. Civelek, bacağından ve yüzünden, arkadaşı Helin Ecem A. ise kolundan yaralandı. Helin Ecem A. daha sonra taksiyle Beşiktaş Polis Merkezi'ne teslim oldu. Gözaltına alınan iki arkadaş önce hastaneye götürüldü. Helin Ecem A.'nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek'in ise bacağında ezikler ve yüzünde ve vücüdunun değişik yerlerinde yaralar olduğu öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili, sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Civelek ve Ecem A. sorgularında kendilerine vurduklarını ileri sürdükleri polisler İsmail İ. ve Servet K.'dan şikayetçi oldu. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen ikili serbest kaldı.
"YUMRUK ATAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM"
Evine giderken polisin önüne atlayarak aracını durduğunu ileri süren Helin Ecem A. ifadesinde, "Aracımı sağa çektim. Saçımdan ve kolumdan tutarak araçtan indirip beni yere yatırdılar. Diğer polislerde Feyza'yı yere yatırdı. Beni polis aracına soktular. Arkadaşımı almaya çalışırlarken ben aracıma binerek olay yerinden uzaklaştım. Sonra bir taksiye binerek yeniden olay yerine geldim. Kimseyi göremeyince taksiyle polis merkezine gitttim. Polis memurları İsmail İ. ve Servet A.'dan şikayetçiyim" dedi.
Feyza Civelek ise, "Polis, yumruk atarak beni yere yatırdı. Arkadaşım panik ile oradan aracıyla ayrıldı. Bana yerdeyken kelepçe vurdular. Bana vuran polisin elini ısırdım. İki polisten şikayetçiyim" dedi.
GAZETECİLERDEN KAÇTILAR
Adliye çıkışındayüzünü gizlenmeye çalışan Civelek, basın mensuplarının görüntü almaması için adliye çevresinde köşe kapmaca oynadı. Civelek'in arkadaşı Elif, adliyeden çıkar çıkmaz taksiye binerken, defalarca korna çalmasına rağmen Civelek, meydana doğru kaçtı. Bir süre meydanda tur atan Civelek, tekrar adliye önüne geçerek taksiye bindi. Takside de bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Civelek, çabaları sonuçsuz kalınca taksiyi hareket ettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.