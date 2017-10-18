Beşiktaş'ta Quaresma farkı

Kartal ’da Cenk Tosun gibi takıma önemli katkılar sağlayan bir diğer isim de Ricardo Quaresma... Ligde beklentilerin altında kalmasına karşın geçtiğimiz sezondan beri Şampiyonlar Ligi maçlarında bir başka oynayan Portekizli yıldız, dün Cenk’e yine harika bir asist yaptı. Devler Ligi’nde Beşiktaş’ın attığı son 14 golün 8’ine direkt katkı sağlayan Quaresma, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 5 de asist yaptı.

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