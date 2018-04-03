Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma, sahalara dönmek için adeta gün sayıyor. 29. haftada deplasmanda oynanacak olan Akhisar karşılaşmasında formasına kavuşacak olan Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Q7, Beşiktaş armasını gösterdiği fotoğrafın altına “Bu forması giymeyi özledim. Sadece 1 maç kaldı” yazdı.

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