Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi primi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyen Beşiktaş'ta futbolculara dağıtılacak prim belli oldu. Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak hatrı sayılır bir rakamı (yaklaşık toplamda 50 milyon euro) kasasına koymayı garantileyen siyah beyazlılarda, yönetim başarılı performans gösteren ekibi ödüllenirmeyi planlıyor.
FUTBOLCULARA 230 BİN TL
Porto maçında oynanan futbolla tüm spor kamuyonun takdirini kazanan Beşiktaş, aldığı bir puanla ise gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti. Kara Kartal'da yönetim tarih yazan ekibe kişi başı 50 bin Euro (230 bin TL) prim dağıtılmasına karar verdi. Bu rakam sürekli oynayanlar ile zaman zaman kadroya girenler arasında farklılıklar gösterecek.
DEVLER LİGİ SAYESİNDE 50 MİLYON EUROYA YAKIN GELİR ELDE EDİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, bu büyük zaferinin yanında ciddi bir para ödülü de kazandı.
1 maç eksiği bulunan Beşiktaş, gruptan çıkma primi olarak 6 milyon euro, galibiyet ve beraberliklerle toplanan 11 puanın 5.5 milyonluk primlerinin de eklenmesiyle toplamında 11,5 milyon euro kazandı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı parası olarak da 12.7 milyon euro almıştı.
Reklam ve yayın gelirleri haricinde toplamda 24.2 milyon euroyu kasasına koyan Beşiktaş, son maç olan Leipzig karşılaşmasını da kazanırsa UEFA'dan aldığı rakam 26 milyon euroya ulaşacak.
Forma satışları, gişe hasılatları (maç başı 1.2 milyon euro) ve yayın gelirleri de eklenince tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde turu geçen Beşiktaş'ın bu sezon şimdiye kadar devler ligi sayesinde kazandığı para 50 milyon euroya yaklaştı.
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