Şampiyonluk yolunda son 3 maçı kayıpsız atlatan ve malatyaspor’u da geçerek Galatasaray derbisine sorunsuz gitmek isteyen Beşiktaş’ta tam anlamıyla şampiyonluk havasına girildi. Bu, iyice futbolculara da yansımaya başladı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre cezaları nedeniyle Göztepe önünde oynamayan Tolgay, Oğuzhan ve sakatlığı geçen Gökhan Gönül, bir anda takımdan kesilmelerine rağmen hiç sorun çıkarmayıp arkadaşlarının yanında oldular. Daha önceleri zaman zaman oyuna girerken veya çıkarken kulübeye karşı soğuk hareketlerde bulunan oyuncular artık tam anlamıyla kenetlendiler... Akhisar’da oynamayan bu isimler kulübede Şenol Güneş’in en büyük destekçisi oldular.

BAŞKAN ORMAN: İŞTE ARADIĞIMIZ ORTAM



Gollerde arkadaşlarıyla beraber sevinen, pozisyonlarda heyecanlanan hatta zaman zaman taktikler veren oğuzhan, Tolgay ve Gökhan’ın bu davranışı hem yönetimden hem de Şenol Güneş’ten takdir gördü. Sahadaki bu kenetlenmeyi yukarıdan izleyen başkan Fikret orman, “İşte aradığımız ortam bu” derken, oyuncular da soyunma odasında sevince ortak olup, “Artık kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan 3 puan ve sonrasında şampiyonluk. Herkes oynamak ister ama sezon sonu daha anlamlı olacak. Eğer şampiyon olursak, üst üste üç yıl bu apoleti takarak bu yaşta tarihe geçmiş olacağız” dedikleri öğrenildi.