Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Jeremain Lens için pasta kesildi

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'da bulunan Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde teknik direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü, siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in de doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in Öğretmenler Günü ile futbolcumuz Jeremain Lens’in doğum günü, futbol takımımızın Malatya’da kamp yaptığı otelde kesilen pastalarla kutlandı." ifadeleri yer aldı.

Takım kaptanı Tolga Zengin'in, arkadaşları adına teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdiği belirtilirken, Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların Lens'e de mutluluklar dilediği kaydedildi.