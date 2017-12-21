Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışma yaptı. Taktik uygulamalar sonrası yarım sahada çift kale maç oynayan oyuncular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

.

beşiktaş

Antrenman

Demir Grup Sivasspor