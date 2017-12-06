Beşiktaş'ta sokak hayvanları canlı yayınla izlenebilecek

Beşiktaş Belediyesi, sokak hayvanları için yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi binası içerisinde bulunan odalara kamera kayıt sistemi kuruldu. Sistem sayesinde merkezde bakılan hayvanların odaları kontrol odasına kurulan ekranlar sayesinde takip edilebilecek. Hayvanları takip etmek isteyen vatandaşlar da görüntüleri internet üzerinden 12.00-13.00 ile 15.30-16 30 saatleri arasında canlı olarak izleyebilecek.

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