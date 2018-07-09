14 | 14

FIFA, konuya ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. FIFA'dan yapılan açıklamada Vida'ya ceza değil uyarı verildiği duyuruldu. yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi, oyuncuya paylaştığı videoyla ilgili olarak uyarı verme kararına varmıştır" ifadeleri kullanıldı.