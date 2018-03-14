Şampiyonlar Ligi’nde bugün Bayern Münih ile Vodafone Park’ta 5-0’ın rövanşına çıkacak olan Beşiktaş’ta savunmada kriz yaşanıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Almanya’da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Domagoj Vida’nın ve sakat olan Pepe’nin yanı sıra Dusko Tosic’in de oynayamayacağı ortaya çıktı...

Dün düzenlediği basın toplantısında Sırp savunmacının forma giyemeyeceğini belirten teknik direktör Şenol Güneş, “Pepe, Vida, Tosic kadroda olmayacak. Savunmada sıkıntımız var. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da var ama onlara bakacağız. Ama bu üçü kesin olmayacak” dedi. Güneş’in, uzun süredir forma giymeyen Necip Uysal’ı savunmada Medel ile birlikte oynatacağı öğrenildi.