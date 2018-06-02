Siyah-Beyazlı kulüpte futbol akademisi sportif direktörlüğü görevinde bulunan Gökhan Keskin’in, yeni sezon öncesi görevine son verildi. 2015 yılından bu yana altyapılar ve futbolcu araştırma komitesinde görev alan Keskin ile görüşen yönetim, ayrılık kararını iletti. Keskin’in yerine altyapıda görev yapan Sead Halilagic’in getirilmesi bekleniyor.

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