Spor Toto Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni devirerek puanını 50'ye yükselten ve ikinci sıraya yükselerek zirve yarışında tekrar iddialı hala gelen Beşiktaş, kadrosunu gençleştirmek için harekete geçti. Kadrosunun yaşlı olması nedeniyle transfer arayışları başlatan Beşiktaş'taki ilk hedefler de belirlendi.

Kara Kartal'ın gündeminde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu ve Alman ekiplerinden Braunschweig'ta oynayan Ahmet Canbaz var!

Akşam'da yer alan haberde Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi için olumlu rapor verdiği ve sözleşmesi 2021 yılında sona erecek oyuncu için yönetimin 1,5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncuyla Ajax'ın da ilgilendiği, bu nedenle Beşiktaş'ın fiyat yükseltmesi gerektiği de gelen haberler arasında.

AHMET, DERBİYİ STATTA İZLEDİ!

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ın ise Fenerbahçe ile oynanan derbi maçı Vodafone Park'ta izlediği ve Hannover altyapısından yetişen oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.