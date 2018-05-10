Beşiktaş'ta bir minibüs sürücüsü ile otobüs şoförü aras
ında "park" tartışması çıktı. Bıçakla geri dönen minibüs sürücüsü tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı.
DHA'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde 4. Levent Akçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir bankanın personelini almak için servis otobüsü ile yola çıkan 58 yaşındaki Süleyman Karadeniz cadde üzerinde yol kenarına park edilmiş bir minibüsten dolayı daralan yoldan geçemedi. Bir süre sonra park halindeki minibüsün şoförünün gelmesini bekleyen ve klakson çalan Süleyman Karadeniz yaklaşık 20 dakika sonra gelen sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında ekmek bıçağı ile dönen minibüs sürücüsü, Karadeniz'i bacağından ve kolundan bıçakladı. Bıçağı atan saldırgan aracını da olay yerinde bırakıp kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kağıthane Devlet hastanesine kaldırdı. Saldırgan sürücünün olay yerinde bıraktığı minibüs polis çekicisi ile götürüldü.
"BELEDİYE'YE AİT ARACIN SÜRÜCÜSÜYDÜ"
Olayın görgü tanığı bir kişi, "Şuraya araç park etmişti; otobüs geçemeyince klakson çaldı. Park eden aracın sürücüsü sinirli bir şekilde geldi, arkadaşlar tartıştı. Park eden aracın sürücüsü kafeye koştu, bıçak alıp geldi. Otobüs şoförünü bıçakladı. Daha sonra bıçağı atıp metroya doğru kaçtı. Bıçaklayan kişi bir belediyeye ait aracın şoförü" dedi.
"BIÇAĞI BACAĞIMA SAPLADI"
Hastanede koluna ve bacağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Süleyman Karadeniz "Ben servis almak için gidiyordum. Minibüsün park ettiği yerden dönemedim. 20 dakika bekledim. 20 dakika sonra adam geldi. 'Burası park edilecek bir yer mi?' dedim. Bana küfür etti. Hem trafiği engelledi hem de küfürlü konuştu. Bana da küfürlü konuşunca dayanamadım, indim arabadan. 'Benim canımı sıkma' dedim. Onu ittim. Sonra koşup gitti, bıçak alıp geri geldi. Arabaya girdi. Küfürlü konuşunca ittim onu aşağıya. Yeniden geldi bıçak sallamaya çalıştı. Biraz engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçağı bacağıma sapladı. Ben de bir yumruk attım aşağıya düştü. Sonra tekrar gelip kolumdan bıçakladı. Vatandaşlar koştu geldi araya girdiler. Bıçağı atıp kaçtı. Aracı bir belediye aracıydı" diye konuştu. Soruşturma başlatan polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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