Beşiktaş'ta Talisca ıslıklandı

Beşiktaş’ın yıldızı Talisca’nın son maçlardaki durgunluğu Başakşehir karşısında da devam etti. 74. dakikada oyundan alınan Brezilyalı oyuncu sahadan çıkarken çok sayıda taraftar tarafından ıslıklandı. Bir kısım taraftar ise Sambacı’yı alkışladı. Öte yandan Talisca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Karanlık geceler parlak yıldızlar üretir” ifadelerine yer verdi.

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