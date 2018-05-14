Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı...

Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın yerini tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor.

NTV Spor'un haberine göre; futbol komitesi, Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa için bordo-mavili ekibin kapısını çalacak.

32 yaşındaki futbolcunun Karadeniz temsilcisi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ayrılması beklenen gelen Sosa'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

İki kulüp yapacakları görüşmede bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Arjantinli’nin yüksek yıllık ücreti ve istenilen performansı verememesi Trabzonspor'dan ayrılma olasılığını artırıyor.

Sosa bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.

2014-2016 arasında 2 sezon Beşiktaş’ta oynayan Arjantinli, 78 karşılaşmada 14 gol, 22 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş’ın 2015-2016 şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sosa, bir sonraki sezon 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan’a transfer oldu. İtalyan ekibinde beklenileni veremeyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.